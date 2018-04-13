Тренер Шальке рассказал о будущем Коноплянки

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В этом сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах за Шальке

В этом сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах за Шальке

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско рассказал о состоянии вингера команды Евгения Коноплянки.

Его слова приводит официальный аккаунт Шальке в Твиттере.

"Пьяца и Коноплянка все еще не в самом лучшем состоянии. Однако они претендуют на попадание в основу и помогут нам в заключительной части сезона", - заявил Тедеско.

В этом сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах за Шальке (в основе всего 15), отметившись при этом 4 голами.

Последний матч в футболке Шальке украинец провел в начале марта, выйдя на замену в поединке против Майнца. Последний выход в основном составе состоялся аж третьего февраля в проигранном домашнем поединке против Вердера. 

Все 90 минут Коноплянка последний раз отыграл аж 25 ноября в историческом матче против Боруссии.

Стоит отметить, что на выходных Шальке Коноплянки вновь встречается с Боруссией Ярмоленко - тренер шмелей уже сообщил, что Андрей Ярмоленко сможет принять участие в поединке.

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