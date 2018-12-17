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Тренер Шахтера отреагировал на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 18:45
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Фонсека ожидает тяжелого противостояния с Айнтрахтом

Наставник Шахтера Паулу Фонсека оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая свела его команду с немецким Айнтрахтом.

В комментарии официальному сайту донецкого клуба специалист отметил, что в клубе с самого начала знали, что простых соперников не будет. По его мнению, "Горняков" ожидает тяжелое противостояние.

"Нам достался сильный оппонент, победивший в шести поединках своей группы. Особенно нужно принять во внимание, что они одолели Марсель со счетом 4:0, а также Лацио – 4:1. А это, возможно, одни из лучших команд соответствующих чемпионатов", - считает Фонсека.

Отвечая на вопрос, можно ли сравнивать Айнтрахт с их соотечественниками из Хоффенхайма, который был соперником Шахтера в группе Лиги чемпионов, португальский тренер заявил, что все немецкие клубы сильны физически, а также сильны в переходах в атаку.

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы донецкий клуб сыграет против немецкого Айнтрахта, Динамо - против греческого Олимпиакоса.

Шахтер вошел в число несеяных во время жеребьевки команд, поэтому первый матч 14 февраля 2019 года проведет на своем поле.  

Теги:   Паулу Фонсека ФК Шахтер Лига Европы Футбол

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