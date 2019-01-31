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Тренер Селтика подтвердил переход игрока сборной Украины

Сегодня, 18:51
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ФК Карпаты

Швед доиграет сезон в Карпатах

Атакующий полузащитник львовских Карпат и сборной Украины Марьян Швед летом станет игроком шотландского Селтика.

Такую информацию подтвердил главный тренер Селтика Брендан Роджерс.

По словам наставника, Швед перейдет в Селтик летом, а этот сезон доиграет в своем нынешнем клубе - Карпатах.

"Медосмотр завершено. Швед вернется в Украину, где закончит сезон, после чего присоединится к нам. Летом он будет готов к работе", - сказал Роджерс.

В этом сезоне Швед сыграл за Карпаты в 17 матчах, в которых забил 8 голов. Кроме этого, в 2018 году игрок дебютировал в составе сборной Украины.

Недавно СМИ узнали, что Швед проходит медосмотр в Селтике.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины перейдет в шотландский клуб на этой неделе.

Менеджер Селтик Брендан Роджерс подтвердил работу над подписанием полузащитника Карпат, но отметил, что до конца этого сезона Швед, скорее всего, отправится в другой клуб на правах аренды.

Впоследствии медиа сообщали, что после перехода в Селтик 21-летний футболист может отправиться в Карпаты или бельгийский Андерлехт на правах аренды.

Теги:   Футбол Селтик Карпаты (Львов) Трансферы

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