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Тренер повлиял. Селезнев прокомментировал свой переход в испанский клуб

Сегодня, 00:38
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Селезнев подпишет контракт на 2,5 года - Sport Arena

Фото: El Desmarque

Украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал свой грядущий трансфер из Акхисар Беледие в Малагу.

По признанию 33-летнего футболиста, он очень счастлив перейти в эту команду и воссоединиться с наставником андалусцев Хуаном Рамоном Муньисом, который работал в тренерском штабе Днепра, когда там выступал форвард, сообщает El Desmarque.

"Конечно, я разговаривал с Муньисом. Если б я с ним не разговаривал, то не перешел бы", - отметил Селезнев.

По информации Sport Arena, нападающий пройдет медосмотр в испанском клубе 6 января, а также подпишет контракт на 2,5 года.

Ранее агент украинского нападающего турецкого Акхисар Беледие Иван Пироженко намекнул на переход его клиента в Малагу.

Селезнев уже прибыл в испанский город для перехода в одноименную команду. Сообщалось, что клуб Сегунды арендует игрока до лета 2019 года.

Теги:   Евгений Селезнев Трансферы Футбол

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