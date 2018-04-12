Тренер называл меня свиньей. Звездная биатлонистка из Чехии рассказала о борьбе с лишним весом

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иногда Коукалова не ела совершенно ничего, а единственным ее источником энергии являлась вода

иногда Коукалова не ела совершенно ничего, а единственным ее источником энергии являлась вода

Титулованная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в интервью iDnes рассказала о своей борьбе с лишним весом на протяжении карьеры.

По словам спортсменки, проблемы начались еще с юном возрасте, когда у нее возник конфликт с тренером юниорской сборной Чехии.

"Он говорил мне, что я жирная, как свинья. Однажды он подвел меня к зеркалу и сказал мне, как ужасно я выгляжу. После этого я и стала выбрасывать еду в туалет.

Всеми возможными способами я пыталась сбросить вес. Я прошла через все диеты, какие только существуют", - начала спортсменка.

По ее словам, иногда она не ела совершенно ничего, а единственным ее источником энергии являлась вода.

"После Олимпиады в Сочи я так ослабла, что вернулась к нормальному питанию и набрала 5 килограммов всего за несколько месяцев. Я пыталась сбросить вес, и у меня вновь начались проблемы", - сказала биатлонистка.

В 2015 году Коукалова обратилась к эксперту по питанию Рихарду Пфлегеру, который пришел к выводу, что биатлонистка страдала от булимии.

Сезон 2017/2018 Габриэла Коукалова пропустила из-за травмы. Также она заявляла, что пропустит и следующий сезон.

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