Тренер Манчестер Юнайтед подтвердил возможный уход экс-футболиста Шахтера

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Будущее Мхитаряна пока остается под вопросом

Будущее Мхитаряна пока остается под вопросом

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не стал отрицать возможность продажи хавбека Генриха Мхитаряна, сообщает Sky Sports.

Вчера тренер Арсенала Арсен Венгер не стал рисковать и оставил вне состава желающего покинуть команду Алексиса Санчеса, а сегодня таким же образом поступили в Манчестер Юнайтед, не заявив Мхитаряна на поединок АПЛ против Сток Сити.

Более того, ранее появлялись слухи, что красные дьяволы могут использовать именно Мхитаряна, чтобы получить форварда Арсенала.

"Мой подход к игрокам такой - каждый имеет свою цену. Неважно, кто он, каков его уровень и статус.

Я не из тех "слепых" менеджеров, который может считать какого-то игрока неприкасаемым, я уверен, что каждый имеет свою цену. Но цену должны назначать именно мы", - сказал Моуриньо, когда его спросили о потенциальном трансфере экс-игрока горняков.

Ранее сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны миланского Интера.

Кроме Интера были слухи об интересе к футболисту со стороны Боруссии Дортмунд, однако немецкий клуб это опровергнул, отметив проблемы с высокой зарплатой Мхитаряна.

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