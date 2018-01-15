Тренер Манчестер Юнайтед подтвердил возможный уход экс-футболиста Шахтера

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не стал отрицать возможность продажи хавбека Генриха Мхитаряна, сообщает Sky Sports.

Вчера тренер Арсенала Арсен Венгер не стал рисковать и оставил вне состава желающего покинуть команду Алексиса Санчеса, а сегодня таким же образом поступили в Манчестер Юнайтед, не заявив Мхитаряна на поединок АПЛ против Сток Сити.

Более того, ранее появлялись слухи, что красные дьяволы могут использовать именно Мхитаряна, чтобы получить форварда Арсенала.

"Мой подход к игрокам такой - каждый имеет свою цену. Неважно, кто он, каков его уровень и статус.

Я не из тех "слепых" менеджеров, который может считать какого-то игрока неприкасаемым, я уверен, что каждый имеет свою цену. Но цену должны назначать именно мы", - сказал Моуриньо, когда его спросили о потенциальном трансфере экс-игрока горняков.

Ранее сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны миланского Интера.

Кроме Интера были слухи об интересе к футболисту со стороны Боруссии Дортмунд, однако немецкий клуб это опровергнул, отметив проблемы с высокой зарплатой Мхитаряна.