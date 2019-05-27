Тренер клуба украинской Премьер-лиги подал в отставку за тур до завершения чемпионата Сегодня, 18:42 378 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Фабри Гонсалес проработал в Карпатах чуть больше четырех месяцев ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Фабри Гонсалес подал в отставку за тур до завершения сезона в украинской Премьер-лиге.



До завершения чемпионата Украины команду будет готовить исполняющий обязанности наставника «зелено-белых» Александр Чижевский, сообщает официальный сайт Карпат.

Сообщается, что Фабри Гонсалес принял решение подать в отставку сразу после матча против донецкого Олимпика (3:3).

«Фабри решил покинуть команду из-за состояния здоровья — ему необходим медицинский уход и немного больше покоя», — сообщил исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин.

Перед последним туром Карпаты занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата, которое предусматривает переходные матчи за сохранение прописки в УПЛ с командой, которая займет третье место в Первой лиге.

В последнем туре Премьер-лиги Карпаты сыграют против Арсенала-Киев, который занимает последнее место чемпионата.

Фабри Гонсалес возглавил Карпаты в январе этого года, подписав с клубом контракт на 2,5 года.

В предыдущем туре украинской Премьер-лиги Карпаты потеряли преимущество в два мяча в матче с Олимпиком, сыграв в результативную ничью 3:3.