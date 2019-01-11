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Тренер клуба Примеры подтвердил интерес к украинскому защитнику

Сегодня, 22:40
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Кравец перешел в Луго в начале 2017 года

Фото: ФК Луго

Украинский защитник испанского Луго Василий Кравец попал в сферу интересов клуба высшего дивизиона Испании Леганеса, за который на правах аренды выступает екс-голкипер Зари Андрей Лунин.

Информацию об интересе Леганеса к Кравцу подтвердил главный тренер клуба Маурисио Пеллегрино, сообщает AS.

"Мы следим за несколькими игроками. В том числе и за Кравцом. Но я не веду переговоры. Надеюсь, что кто-то из новых игроков присоединится к нам в ближайшее время", - сказал Пеллегрино.

Ранее СМИ сообщали об интересе Леганеса к Кравцу, однако 50 процентов прав на игрока принадлежат львовским Карпатам и клубы не могут договориться.

Василий Кравец перешел из Карпат в Луго в конце января 2017 года.

В конце августа из Реала в Леганес на правах аренды перешел украинский голкипер Андрей Лунин.

Теги:   Чемпионат Испании Трансферы Футбол

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