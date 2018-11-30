30 ноября 2018, пятница

Тренер клуба Премьер-лиги заявил о намерении уйти в отставку

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Вячеслав Грозный хочет прекратить сотрудничество с Арсеналом-Киев
Фото: ФК Арсенал-Киев via Facebook

Вячеслав Грозный хочет прекратить сотрудничество с Арсеналом-Киев

Главный тренер Арсенала-Киева, выступающего в Премьер-лиге, Вячеслав Грозный сообщил о желании покинуть свой пост.

В интервью Спорт-Эспрессу 62-летний специалист сообщил, что на данный момент работает в киевском клубе без контракта, а на основании джентльменского соглашения, рассчитанного на два месяца, и не намерен его продлевать.

"У меня нет контракта. Я работаю на основе джентльменского соглашения. Меня попросили помочь клубу в течение двух месяцев, которые истекают в эту пятницу (30 ноября - прим.).

Если ничего не изменится, я имею право сообщить руководителям о том, что текущее положение дел меня не устраивает. Или мы его меняем, или принимаем соответствующее решение", - сказал Грозный.

Наставник призвал болельщиков киевского клуба с пониманием отнестись к его решению.

"Параллельно мне бы очень хотелось, чтобы болельщики Арсенала с пониманием относились к тому, что происходит. И не кидали камень в огород тренеров и игроков", - добавил специалист.

На этой неделе сообщалось, что все футболисты Арсенала-Киев, выступающего в украинской Премьер-лиге, прошли проверку на детекторе лжи. Проверку на полиграфе не прошел только главный тренер киевской команды Вячеслав Грозный. Наставник отказался от этой процедуры два дня подряд.

На прошлых выходных Арсенал-Киев проиграл Черноморцу со счетом 1:2, пропустив два мяча за две минуты. Киевский клуб на данный момент находится на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, выиграв при Грозном только один матч и имея серию поражений из пяти поединков подряд.

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