Тренер итальянского клуба сделал татуировку в память о погибшем игроке

Главный тренер Фиорентины Стефано Пьоли красивым жестом почтил память своего бывшего подопечного Давиде Астори.
Об этом в своем аккаунте Instagram сообщила ItalianFootballTV.
Пьоли в память об Астори набил на руке инициалы футболиста и его игровой номер - DA13. Аналогичным способом память о своем друге сохранил полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески.
Также Фиорентина в честь Астори переименовала свою тренировочную базу. Теперь комплекс называется Centro Sportivo Davide Astori.
Напомним, защитник команды Давиде Астори умер четвертого марта из-за внезапной остановки сердца перед матчем чемпионата Италии против Удинезе.
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