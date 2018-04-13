Тренер итальянского клуба сделал татуировку в память о погибшем игроке

Пьоли набил на руке инициалы футболиста и его игровой номер

Главный тренер Фиорентины Стефано Пьоли красивым жестом почтил память своего бывшего подопечного Давиде Астори.



Об этом в своем аккаунте Instagram сообщила ItalianFootballTV.

Пьоли в память об Астори набил на руке инициалы футболиста и его игровой номер - DA13. Аналогичным способом память о своем друге сохранил полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески.

Также Фиорентина в честь Астори переименовала свою тренировочную базу. Теперь комплекс называется Centro Sportivo Davide Astori.

Напомним, защитник команды Давиде Астори умер четвертого марта из-за внезапной остановки сердца перед матчем чемпионата Италии против Удинезе.