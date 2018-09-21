21 сентября 2018, пятница

Тренер испанского клуба отложил дебют украинского вратаря Лунина

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Лунин еще не сыграл за Леганес ни одного матча

Лунин еще не сыграл за Леганес ни одного матча

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин не выйдет в основе в следующем матче команды.

Как сообщает Marca, 46-летний специалист был удивлен услышать этот вопрос перед матчем чемпионата Испании против Эйбара, поскольку уже отвечал на него перед прошлым поединком.

"Повторяю, не знаю, почему вы постоянно спрашиваете: Куэльяр будет в воротах завтра. Не понимаю, почему вы продолжаете мне задавать одни и те же вопросы. Я удивлен этими вопросами. Мы не собираемся ничего менять. Лунин работает хорошо, проходит адаптацию с новыми партнерами по команде, с языком. Конечно, он поможет нам. Когда будут матчи Кубка Испании, увидим", - сказал Пеллегрино.

Матч Леганеса против Эйбара состоится в субботу, 22 сентября. Первый матч в Кубке Испании команда Андрея Лунина сыграет в конце октября.

Лунин перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "Сливочными" контракт на шесть лет.

В конце августа он перебрался из Реала в испанский Леганес, который также выступает в Примере. Голкипер ушел в новую команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года. 

Позже официальный аккаунт клуба в Instagram опубликовал видео, в котором показана тренировка с участием бывшего стража ворот Зари.

Кроме того, Леганес устроил официальную презентацию своего украинского новичка.

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