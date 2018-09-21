Тренер испанского клуба отложил дебют украинского вратаря Лунина

Лунин еще не сыграл за Леганес ни одного матча

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин не выйдет в основе в следующем матче команды.

Как сообщает Marca, 46-летний специалист был удивлен услышать этот вопрос перед матчем чемпионата Испании против Эйбара, поскольку уже отвечал на него перед прошлым поединком.

"Повторяю, не знаю, почему вы постоянно спрашиваете: Куэльяр будет в воротах завтра. Не понимаю, почему вы продолжаете мне задавать одни и те же вопросы. Я удивлен этими вопросами. Мы не собираемся ничего менять. Лунин работает хорошо, проходит адаптацию с новыми партнерами по команде, с языком. Конечно, он поможет нам. Когда будут матчи Кубка Испании, увидим", - сказал Пеллегрино.

Матч Леганеса против Эйбара состоится в субботу, 22 сентября. Первый матч в Кубке Испании команда Андрея Лунина сыграет в конце октября.

Лунин перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "Сливочными" контракт на шесть лет.

В конце августа он перебрался из Реала в испанский Леганес, который также выступает в Примере. Голкипер ушел в новую команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года.

Позже официальный аккаунт клуба в Instagram опубликовал видео, в котором показана тренировка с участием бывшего стража ворот Зари.

Кроме того, Леганес устроил официальную презентацию своего украинского новичка.