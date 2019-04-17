Тренер еще одного клуба украинской Премьер-лиги ушел в отставку Сегодня, 14:44 470 Цей матеріал також доступний українською ФК Олимпик Причина ухода Шевчука (в центре) - неудовлетворительные результаты ФК Олимпик

Вячеслав Шевчук покинул пост наставника Олимпика, который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ).



Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, руководство команды и специалист пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество.

В комментарии телеканалу Футбол 1/2 генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал, что основная причина ухода Шевчука - неудовлетворительные результаты. По его словам, тренер не увидел выхода из кризиса.

"Видя, что что-то не получается, команда уходит вниз, уже дальше некуда, он решил дать команде свободное плавание, возможно, что-то изменить до конца чемпионата", - добавил функционер.

Донецкая клуб не смог пробиться в верхнюю шестерку УПЛ. По итогам 24-х туров он занимает третье с конца, 10-е место в таблице, что в зоне плей-офф за право остаться в элите.

Шевчук стал новым наставником Олимпика в октябре 2018-го года. 8 апреля другой клуб УПЛ ФК Львов объявил об отставке главного тренера Юрия Бакалова.

