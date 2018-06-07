Тренер Челси стал новым кандидатом на пост наставника Реала - СМИ

Преемником Зинедиана Зидана в мадридском Реале видят главного тренера лондонского Челси Антонио Конте, информирует Marca.

По данным издания, итальянец - приоритетная цель для сливочных.

Сейчас, сообщает медиа, будущее наставника Челси непонятное, потому, что руководство клуба отложило окончательное решение относительно нынешнего главного тренера.

На портале отмечают, если итальянский специалист сразу найдёт новое место работы, то лондонский клуб не должен будет выплачивать компенсацию в размере 20 млн евро за разрыв контракта.

На сайте подчеркивают, Челси не выгодно разрывать сделку с Конте. К тому же в этом году он выиграл с командой Кубок Англии.

Ранее СМИ узнали, что Реал нацелился на Юргена Клоппа в качестве нового кандидата в кресло главного тренера. Также медиа стало известно, что на этой должности в Мадриде видят тренера Тоттенхэма Маурисио Поччетино.