Тренер Челси отказался от предложения возглавить Реал - СМИ

Наставник лондонского Челси Антонио Конте отказался от предложения стать главным тренером мадридского Реала, сообщает Sky Sport Italia.

По информации СМИ, руководство клуба продолжает давить на итальянца, но он хочет остаться в Англии и, как отмечают на сайте, считает, что не сможет в Мадриде эффективно применять свои методы работы.

Также на портале сообщают, что в ближайшее время в лондонском клубе произойдут изменения. И Конте попросят уйти с поста главного тренера. За разрыв контракта итальянец получит компенсацию в размере 9 млн фунтов.

Ранее СМИ считали именно Антонио Конте главным претендентом на пост тренера Реала. До этого медиа узнали, что клуб нацелился на Юргена Клоппа как нового кандидата возглавить команду. А первым, кого СМИ видели на этой должности был тренер Тоттенхэма Маурисио Поччетино.