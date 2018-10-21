21 октября 2018, воскресенье

Травма Ярмоленко оказалась серьезной - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Андрей Ярмоленко рискует больше не сыграть в текущем сезоне

Андрей Ярмоленко рискует больше не сыграть в текущем сезоне

Травма полузащитника сборной Украины и Вест Хэма Андрея Ярмоленко оказалась серьезной, сообщает Футбол 24 со ссылкой на ряд английских источников.

Футболист якобы уже прошел полный осмотр повреждения, у него выявлен разрыв ахиллового сухожилия. Из-за этой травмы Ярмоленко вынужден будет перенести операцию и пропустить около шести месяцев. Фактически, это означает окончание сезона для украинца.

"Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба", - сообщили британским СМИ источники в Вест Хэме. Официально клуб еще не объявил о характере травмы украинца.

Из-за травмы Ярмоленко не поможет сборной Украины в матче Лиги наций против Словакии, товарищеской игре с Турцией, а также пропустит два первых отборочных матча на Евро-2020.

Напомним, на 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа. Его сразу же заменили.

Тоттенхэм одержал выездную победу над Вест Хэмом со счетом 1:0 благодаря голу Эрика Ламелы.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове