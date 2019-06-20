Динамо приблизилось к подписанию полузащитника сборной Украины — СМИ
Полузащитник луганской Зари и сборной Украины Александр Караваев может подписать контракт с киевским Динамо, сообщает Sport Arena.
По информации издания, переход может состоятся в ближайшее время.
Также отмечается, что в сделку могут быть включены Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые выступают в Заре на правах аренды.
В прошлом сезоне Караваев забил за Зарю 10 голов в 38 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.
Также ходили слухи, что Динамо собирается вернуть форварда испанского Альбасете Романа Зозулю.