Динамо приблизилось к подписанию полузащитника сборной Украины — СМИ Сегодня, 20:22 Цей матеріал також доступний українською ФК Заря via Instagram Караваев может покинуть Зарю ФК Заря via Instagram

Полузащитник луганской Зари и сборной Украины Александр Караваев может подписать контракт с киевским Динамо, сообщает Sport Arena.

По информации издания, переход может состоятся в ближайшее время.

Также отмечается, что в сделку могут быть включены Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые выступают в Заре на правах аренды.

В прошлом сезоне Караваев забил за Зарю 10 голов в 38 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.

Также ходили слухи, что Динамо собирается вернуть форварда испанского Альбасете Романа Зозулю.