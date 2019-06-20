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Динамо приблизилось к подписанию полузащитника сборной Украины — СМИ

Сегодня, 20:22
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Динамо приблизилось к подписанию полузащитника сборной Украины — СМИ - фото

ФК Заря via Instagram

Караваев может покинуть Зарю

Полузащитник луганской Зари и сборной Украины Александр Караваев может подписать контракт с киевским Динамо, сообщает Sport Arena.

По информации издания, переход может состоятся в ближайшее время.

Также отмечается, что в сделку могут быть включены Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые выступают в Заре на правах аренды.

В прошлом сезоне Караваев забил за Зарю 10 голов в 38 матчах во всех турнирах.

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Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.

Также ходили слухи, что Динамо собирается вернуть форварда испанского Альбасете Романа Зозулю.

Теги:   Футбол Трансферы ФК Заря ФК Динамо (Киев)

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