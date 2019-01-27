Трансферная цель Динамо отказался менять команду
Нападающий Партизана Рикарду Гомеш, интерес к которому со стороны Динамо приписывают медиа, заявил о нежелании покидать клуб.
В интервью Mondo 27-летний футболист признал, что им интересовался ряд клубов, но он думает только о Партизане и хочет закончить сезон в нем.
"У меня все хорошо, я хочу остаться в команде. Так лучше для меня и клуба", - убежден Рикарду Гомеш.
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Сообщалось, что Динамо рассматривает футболиста Партизана среди четверых потенциальных новичков в атаке команды.
Позже появилась информация, что нападающий Рикарду Гомеш вернулся в сферу интересов киевского клуба.
По информации главного редактора журнала Футбол Артема Франкова, украинский клуб планирует подписать еще двух игроков после приобретения нападающего Франа Соля.