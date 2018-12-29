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Transfermarkt включил полузащитника сборной Украины в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии

Сегодня, 16:44
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Transfermarkt оценил Малиновского (слева) в 9 млн евро

Фото: ФК Генк

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский попал в топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Согласно оценке ресурса, 25-летний исполнитель с ориентировочной суммой в 9 млн евро поделил шестое-восьмое места с грузинским хавбеком Гента Гиорги Чакветадзе и бельгийским игроком средней линии Брюгге Марвелосом Накамба.

Наиболее дорогостоящим футболистом Лиги Жупилер стал одноклубник Малиновского - норвежский полузащитник Сандер Берге, которого оценили в 17 млн евро.

Вторую-третью позиции поделили бразильский нападающий Брюгге Уэсли и бельгийский защитник Генка Леандро Троссар - по 14 млн евро.

Среди остальных украинцев в местном первенстве самым дорогим стал форвард Гента Роман Яремчук с 3,5 млн евро, который оказался на 47-й строчке.

Ранее появилась информация, что Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме. Сам полузащитник не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном переходе в Милан или Рому.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Гент ФК Генк ФК Брюгге Футбол

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