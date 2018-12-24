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Transfermarkt назвал самого дорогого украинца из топ-5 европейских чемпионатов

Сегодня, 01:04
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Фото: ФФУ

Ярмоленко (справа) дороже Зинченко на 5 млн евро - Transfermarkt

Полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал самым дорогим украинским футболистом среди пятерки ведущих европейских чемпионатов по версии Transfermarkt.

Согласно авторитетному порталу, стоимость игрока средней линии лондонского клуба составляет 20 миллионов евро. В эту же стоимость он оценивался минувшим летом.

После Ярмоленко самым дорогим ресурс называет полузащитника английского Манчестер Сити Александра Зинченко, чья цена осталась неизменной - 15 млн евро.

На третьем месте расположился их коллега по амплуа из немецкого Шальке Евгений Коноплянка. Его стоимость осталась на прежнем уровне - 10 млн евро.

Сообщалось, что Манчестер Сити передумал продавать полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в зимнее трансферное окно.

Также была информация, что Шальке намерен выставить на трансфер этой зимой Евгения Коноплянку.

Теги:   Шальке-04 Александр Зинченко Вест Хэм Евгений Коноплянка Манчестер Сити Андрей Ярмоленко Трансферы Футбол

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