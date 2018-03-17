Трансфер нападающего Динамо в Шахтер "решен на 90 процентов" - СМИ

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Горняки могут получить игрока бесплатно

Горняки могут получить игрока бесплатно

Бразильский нападающий Динамо Жуниор Мораес может покинуть киевское Динамо, чтобы присоединиться к донецкому Шахтеру.

Об этом сообщает Tribuna

Вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов".

При этом, горняки могут получить игрока бесплатно, так как уже летом у Мораеса заканчивается контракт с Динамо. 

Игрок перешел в киевский клуб летом 2015 года, а в этом сезоне отметился пятью голами и одной голевой передачей в 16 поединках.

Президент  Динамо Игорь Суркис еще в прошлом месяце сомневался в том, что в клубе останутся Евгений Хачериди, нападающий Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес.

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