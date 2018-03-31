Трансфер лидера Шахтера в итальянский клуб оказался на грани срыва - медиа

Переход бразильского полузащитника Шахтера Бернарда в Интер может сорваться, сообщает Gazzetta dello Sport.

Основной причиной может выступить то, что Бернард хочет выступать в Лиге Чемпионов, а Интер может упустить путевку в этот турнир.

Также итальянский клуб не хочет связываться с агентом Киа Джурабчианом, который и работает над переходом бразильца. Джурабчиан ранее способствовал переходу в миланский клуб Жоау Мариу и Габриэля Барбозы, которые не смогли заиграть в клубе.

Стоит отметить, что Бернард попал в топ-10 самых дорогих летних свободных агентов по версии Transfermarkt, то есть он сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Ранее полузащитник Шахтера Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба.