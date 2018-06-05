Переход вратаря сборной Украины в итальянский клуб оказался под угрозой срыва - СМИ

Переход вратаря луганской Зари Андрея Лунина в Интер может не состояться, из-за желания отца и одновременно агента спортсмена, Алексея Лунина получить как можно большую сумму за футболиста, сообщает fcinter1908.it

По информации СМИ, после предложения Наполи за Андрея Лунина 8 млн евро и контракта на 5 лет, Алексей Лунин поднял цену на голкипера.

Сейчас вратарь является целью двух итальянских клубов - Наполи и Интера. Медиа сообщает, что команды устроили гонку за украинцем.

До этого, по информации портала, Интер заключил с Зарей договор на покупку Лунина за 5,5 млн.гривен и передачу его в аренду Болонье, но из-за требований фэйр плей (необходимый лимит превышении расходов над доходами) восстановить около 40 млн. прироста капитала, эта сделка тормозится.

Сайт сообщает, что 8 июня Лунин должен принять окончательное решение о своем переходе.

Ранее СМИ узнали, что Наполи получил добро на покупку вратаря сборной Украины по 8 млн евро.

Перед этим медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. А недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интера вратаря за 5 млн евро.