Тотти покинул Рому после 30 лет в клубе
Легендарный в прошлом итальянский футболист Франческо Тотти покинул должность директора Ромы, за которую он выступал на протяжении всей карьеры в качестве игрока.
Таким образом, Тотти покинул Рому после 30 лет пребывания в клубе, сообщает Football Italia.
Тотти заявил, что уходит из Ромы из-за разногласий с руководством клуба. Также 42-летний экс-футболист не исключил своего возвращения в римскую команду, однако только при условии, что в клубе изменится владелец.
«Оставить Рому — все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер.
За эти годы многие говорили мне, что я имею слишком большой вес в этом клубе. Это мне мешает", — сказал Тотти.
Тотти попал в Рому в 1989 году, где сначала выступал за юношескую команду, а через три года приступил к тренировкам с основной командой.
Первый матч в Серии, А за Рому Тотти сыграл в 1993 году, выйдя на замену в матче с Брешией.
После завершения карьеры игрока в 2017 году Тотти занял должность директора Ромы.