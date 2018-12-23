Тоттенхэм забил шесть мячей и приблизился к Манчестер Сити - видео Сегодня, 21:18 118 Цей матеріал також доступний українською Сон оформил дубль

В заключительном матче 18-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм разгромил на выезде Эвертон с результатом 6:2.

Примечательно, что счет на 21-й минуте открыли хозяева поля, когда после прострела от Доминика Кальверта-Льюина мяч забил бывший полузащитник Арсенала Тео Уолкотт.

Но гости не только быстро восстановили равновесие, но и позже установили перевес в три гола в начале второго тайма благодаря взятиям ворот от Сон Хын Мина, Деле Алли, Харри Кэйна и Кристиана Эриксена.

Эвертон снова забил на 51-м обороте секундной стрелки усилиями Гилфи Сигурдссона, но на исходе часа игры с лишним Сон сделал дубль. А еще через 13 минут его примеру последовал Кэйн, установив окончательный результат.

Эвертон — Тоттенхэм 2:6

Голы: Уолкотт, 21, Сигурдссон, 51 — Сон, 27, 62, Алли, 35, Кэйн, 42, 74, Эриксен, 49

Тем самым Тоттенхэм закрепился на третьей позиции английской Премьер-лиги и теперь отстает на два очка от Манчестер Сити, который занимает второе место.

Накануне Манчестер Сити сенсационно проиграл на своем поле команде из нижней половины таблицы Кристал Пэлас со счетом 2:3. В стартовом матче 18-го тура лидирующий Ливерпуль победил на выезде Вулверхэмптон со счетом 2:0 и оторвался от Сити на четыре очка.

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