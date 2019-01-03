Тоттенхэм вернулся на второе место АПЛ, МЮ выиграл четвертый матч кряду после ухода Моуриньо - видео Сегодня, 01:04 62 Цей матеріал також доступний українською МЮ на шесть очков приблизился к Челси

Завершились девять из 10-ти матчей 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Тоттенхэм вернулся на вторую строчку после разгрома на выезде Кардиффа с результатом 3:0. Ставший итоговым счет был оформлен уже на 26-й минуте после голов Харри Кэйна, Кристиана Эриксена и Сон Хын Мина.

Манчестер Юнайтед выиграл четвертый раз кряду после отставки своего экс-менеджера Жозе Моуриньо и под руководством его преемника Оле-Гуннара Солскьяера благодаря точным ударам в ворота Ньюкасла от Ромелу Лукаку и Маркуса Рашфорда на выезде.

Голы и обзор матча Ньюкасл - МЮ

Эта победа позволила манкунианцам приблизиться на шесть очков к зоне Лиги чемпионов, граничное, четвертое место в которой занимает Челси, не сумевший дома победить Саутгемптон - 0:0.

Обзор матча Челси - Саутгемптон

На три балла к землякам приблизился лондонский Арсенал, занимающий пятую позицию. Канониры разгромили на своем поле Фулхэм со счетом 4:1.

Центральный поединок тура потенциально второй команды чемпионата Манчестер Сити и лидера Ливерпуля состоится 3 января.

Результаты матчей 21-го тура:

Кардифф — Тоттенхэм 0:3

Голы: Кейн, 3, Эриксен, 13, Сон, 26

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Лукаку, 64, Рашфорд, 80

Челси - Саутгемптон 0:0

Арсенал - Фулхэм 4:1

Голы: Джака, 25, Ляказетт, 55, Рэмси, 79, Обамеянг, 83 — Камара, 69

Эвертон - Лестер 0:1

Гол: Варди, 58

Борнмут - Уотфорд 3:3

Голы: Аке, 34, Уилсон, 37, Фрэйзер, 40 - Дини, 14, 27, Сема, 38

Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2

Голы: Айю, 83, Миливоевич, 90+5 (с пенальти)

Вест Хэм - Брайтон 2:2

Голы: Арнаутович, 66, 68 - Стивенс, 56, 58

Хаддерсфилд - Бернли 1:2

Голы: Мунье, 33 - Вуд, 40, Барнс, 74

Турнирная таблица:

Таблица сайта Myscore.com.ua

В предыдущем туре МЮ на своем поле разгромил Борнмут 4:1, а Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1 и закрепился на первой строчке турнирной таблицы.

НВ