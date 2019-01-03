Тоттенхэм вернулся на второе место АПЛ, МЮ выиграл четвертый матч кряду после ухода Моуриньо - видео
Завершились девять из 10-ти матчей 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Тоттенхэм вернулся на вторую строчку после разгрома на выезде Кардиффа с результатом 3:0. Ставший итоговым счет был оформлен уже на 26-й минуте после голов Харри Кэйна, Кристиана Эриксена и Сон Хын Мина.
Манчестер Юнайтед выиграл четвертый раз кряду после отставки своего экс-менеджера Жозе Моуриньо и под руководством его преемника Оле-Гуннара Солскьяера благодаря точным ударам в ворота Ньюкасла от Ромелу Лукаку и Маркуса Рашфорда на выезде.
Голы и обзор матча Ньюкасл - МЮ
Эта победа позволила манкунианцам приблизиться на шесть очков к зоне Лиги чемпионов, граничное, четвертое место в которой занимает Челси, не сумевший дома победить Саутгемптон - 0:0.
Обзор матча Челси - Саутгемптон
На три балла к землякам приблизился лондонский Арсенал, занимающий пятую позицию. Канониры разгромили на своем поле Фулхэм со счетом 4:1.
Центральный поединок тура потенциально второй команды чемпионата Манчестер Сити и лидера Ливерпуля состоится 3 января.
Результаты матчей 21-го тура:
Кардифф — Тоттенхэм 0:3
Голы: Кейн, 3, Эриксен, 13, Сон, 26
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Лукаку, 64, Рашфорд, 80
Челси - Саутгемптон 0:0
Арсенал - Фулхэм 4:1
Голы: Джака, 25, Ляказетт, 55, Рэмси, 79, Обамеянг, 83 — Камара, 69
Эвертон - Лестер 0:1
Гол: Варди, 58
Борнмут - Уотфорд 3:3
Голы: Аке, 34, Уилсон, 37, Фрэйзер, 40 - Дини, 14, 27, Сема, 38
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2
Голы: Айю, 83, Миливоевич, 90+5 (с пенальти)
Вест Хэм - Брайтон 2:2
Голы: Арнаутович, 66, 68 - Стивенс, 56, 58
Хаддерсфилд - Бернли 1:2
Голы: Мунье, 33 - Вуд, 40, Барнс, 74
Турнирная таблица:
Таблица сайта Myscore.com.ua
В предыдущем туре МЮ на своем поле разгромил Борнмут 4:1, а Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1 и закрепился на первой строчке турнирной таблицы.
НВ