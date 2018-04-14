Тоттенхэм уступил Манчестер Сити, исторический камбэк Челси. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись первые матчи 34-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити практически весь первый тайм не выпускал Тоттенхэм со своей половины поля. Еще в самом начале поединка мог отметиться Лерой Сане, но его удар пришелся в штангу.

Тем не менее, уверенная игра горожан привела сразу к двум голам уже к 25-й минуте - сначала Габриэль Жезус реализовал выход один на один, а потом пенальти в свои ворота привез голкипер шпор Уго Льорис. К слову, фолил он за пределами штрафной площади - ошибка арбитра. Удар с точки уверенно забил Гюндоган.

Лишь после двух пропущенных мячей шпоры начали оказывать давление на соперника - на 42-й минуте Кристиан Эриксен смог сократить отставание в счете.

Во втором тайме Тоттенхэм начал играть активнее, но в итоге все равно пропустил - забил Рахим Стерлинг.

Тоттенхэм — Манчестер Сити 1:3

Голы: Эриксен, 42 — Габриэль Жезус, 22, Гюндоган, 25 (с пенальти), Р. Стерлинг, 72

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис — Дайер, Дембеле (Моура, 73) — Эриксен, Алли (Сиссоко, 84), Ламела (Сон Хын Мин, 64) — Кейн

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Ляпорт, Делф — Гюндоган, Де Брюйне (Туре, 89), Д. Силва — Р. Стерлинг, Габриэль Жезус (Б. Силва, 76), Сане (Отаменди, 64)

После часа игры Челси проигрывал в гостях у Саутгемптона 0:2. Тем не менее, вышедший на замену Жиру, а также Эден Азар вырвали победу для пенсионеров, которые продолжают погоню за призрачными шансами попасть в зону Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что синие выиграли матч премьер-лиги, в котором уступали с разницей в 2 мяча, впервые с августа 2002 года.

Саутгемптон - Челси 2:3

Голы: Тадич, 21, Беднарек, 60 - Жиру, 70, 78, Азар, 75

Саутгемптон: Макарти - Беднарек (Габбиадини, 90+2), Йосида, Худт, Соареш, Бертран - Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Прауз (Остин, 79), Тадич (Симс, 83) - Лонг.

Челси: Куртуа - Кристенсен, Кехилл, Аспиликуэта, Алонсо, Дзаппакоста (Педро, 61) - Канте, Фабрегас, Азар (Мозес, 86), Виллиан, Мората (Жиру, 61)

Ливерпуль провел идеальную игру как с точки зрения результата, так и по качеству. И не скажешь, что посреди недели был матч Лиги чемпионов. По голу забил каждый из атакующего трио красных - на 7-й минуте отметился Садио Мане, на 69-й - Салах, а под конец поединка - Роберто Фирмино.

Борнмут практически не имел возможности забить гол, лишь раз голкиперу Ливерпуля Лорису Кариусу пришлось вступать в игру.

Ливерпуль — Борнмут 3:0

Голы: Мане, 7, Салах, 69, Фирмино, 90.

Ливерпуль: Кариус – Александр-Арнольд, Ловрен (Клаван, 84), ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино (Соланке, 90+1), Мане (Милнер, 77).

Борнмут: Бегович – Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниэлс – Фрейзер, Л.Кук (Серман, 73), Гослинг, Айб (Муссе, 58) – Кинг, Дефо (Уилсон, 70).

Бернли - Лестер 2:1

Голы: Вуд, 6, Лонг, 9 - Варди, 72

Кристал Пэлас - Брайтон 3:2

Голы: Заа, 9, 24, Томкинс, 14 - Маррей, 18, Искьердо, 34

Суонси - Эвертон 1:1

Голы: Айю, 71 - Нотон, 43 (автогол)

Хаддерсфилд - Уотфорд 1:0

Гол: Инс, 90+1

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Манчестер Сити упустил шанс досрочно стать чемпионом Англии, уступив Манчестер Юнайтед в дерби.