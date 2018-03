Тоттенхэм - Ювентус. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за ходом ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ювентусом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 7 марта, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис - Дайер, Дембеле - Сон, Алли, Эриксен - Кэйн

Ювентус: Буффон - Лихтштайнер, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро - Хедира, Пьянич, Матюиди - Дуглас Коста, Дибала, Манджукич

Онлайн трансляция матча, который состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли, начнется 7 марта в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы НЛО и Футбол 1.

Тоттенхэм: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет либо сыграет вничью 0:0 или 1:1, поскольку свел вничью первый поединок в гостях со счетом 2:2. Команда не знает поражений в 17 играх кряду во всех турнирах при шести ничьих, самая крупная из которых - 2:2. Подопечные Маурисио Почеттино не смогут рассчитывать в поединке на правого защитника Сержа Орье из-за дисквалификации.

Ювентус: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов в случае победы или ничьей, за исключением результатов 1:1 и 2:2. Команда не знает поражений в 20 играх кряду во всех турнирах при трех ничьих, самая крупная из которых - 2:2, но в текущем сезоне лишь один раз побеждал на выезде в Лиге чемпионов. Коллектив не сможет рассчитывать в матче на полузащитников Хуана Куадрадо и Федерико Бернардески; под вопросом участие главного бомбардира Гонсало Игуаина.

Статистика знает лишь один официальный поединок между этими командами, который состоялся тремя неделями ранее в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Тоттенхэму - коэффициент на его победу равен 2,25, тогда как выигрыш Ювентуса оценивается в 3,30, а ничья - в 3,40. Коэффициенты на проход Тоттенхэма и Ювентуса в четвертьфинал составляют 1,40 и 2,75 соответственно.

Вот так Тоттенхэм готовится к матчу:

