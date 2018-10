Тоттенхэм - Барселона. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за игрой второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Барселоной, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 3 октября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Гассанига - Триппьер, Санчес, Алдервейрельд, Роуз - Дайер, Уинкс - Моура, Ламела, Сон Хын Мин - Кэйн

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Коутиньо

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли, начнется 3 октября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Тоттенхэм: проиграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде Интеру (1:2). Команда подходит к игре с трехматчевой победной серией во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Сержа Орье, основного полузащитника Деле Алли и нападающего Винсента Янссена; под вопросом вследствие повреждений участие вратарей Уго Льориса и Мишеля Ворма, оборонца Яна Вертонгена, а также полузащитников Мусса Дембеле и Кристиана Эриксена.

Барселона: выиграла в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле у ПСВ (4:0). Команда подходит к игре с трехматчевой серией без побед во всех турнирах при одном поражении. Коллектив не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на основного защитника Самуэля Умтити, а также вследствие травм на полузащитников Карлеса Аленью, Малкома и Сампера; под вопросом по той же причине участие оборонца Серхи Роберто.

Статистика знает два официальных матча между командами. В полуфинале Кубка обладателей кубков сезона 1981/1982 Барселона оказалась сильнее с общим счетом 2:1 после победы и ничьей.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона является фаворитом матча - коэффициент на ее победу равен 2,00, тогда как выигрыш Тоттенхэма оценивается в 3,50, а ничья - в 3,70.

Накануне Барселона провела тренировку на поле Уэмбли:

We're back at Wembley Stadum! Where blaugrana dreams come true! #SpursBarça pic.twitter.com/bYf8vuYKlH