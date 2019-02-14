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Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в матче 1/8 финала Лиги чемпионов - видео

Сегодня, 01:14
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EPA

Тоттенхэм забил три мяча в ворота дортмундцев

Лондонский Тоттенхэм разгромил дортмундскую Боруссию со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тоттенхэм открыл счет в начале второго тайма. На 47-й минуте Сон Хин Мин замкнул навес Вертонгена.

На 83-й минуте уже сам Вертонген проявил себя в роли форварда. Бельгийский защитник оказался на дальней штанге при подаче Орье и удвоил преимущество "шпор".

Через три минуты Эриксен навесом с углового ассистировал на Льоренте, который ударом головой установил в матче разгром.

Тоттенхэм - Боруссия Д - 3:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86

Тоттенхэм: Льорис - Альдервейрельд, Санчес, Вертонген - Уинкс, Фойт - Орье, Сиссоко (Ваньяма, 90+1), Моура (Льоренте, 84) - Эриксен - Сон Хин Мин (Ламела, 90)

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Топрак, Загаду (Шмельцер, 77), Диалло - Витсель, Дилэйни - Пулишич (Ларсен, 87), Дауд, Санчо (Геррейро, 88) - Гетце

Предупреждение: Орье - Дилэйни

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

В параллельном матче дня в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на выезде обыграл Аякс со счетом 2:1.

Накануне ПСЖ обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0, а Рома победила Порту 2:1.

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Тоттенхэм Боруссия Дортмунд

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