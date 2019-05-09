Тоттенхэм на последних секундах вышел в финал Лиги чемпионов Сегодня, 00:23 419 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Matthew Childs Моура (в центре) забил все три мяча Тоттенхэма Reuters/Matthew Childs

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Тоттенхэм драматично выиграл 3:2, проигрывая Аяксу 0:2, и по сумме двух встреч вышел в финал.



Аякс, который выиграл в первом поединке 1:0, вышел вперед уже на 5-й минуте. Это Де Лигт забил ударом головой после подачи с углового от Шене.

На исходе получаса игры с гаком счет стал 2:0. Стремительная контратака завершилась передачей Тадича на Зиеша в штрафной гостей, и тот пробил точно под правую стойку.

После перерыва Тоттенхэм усилил давление на ворота Аякса благодаря замене опорного полузащитника Ваньямы на нападающего Льоренте, что позволило другим атакующим игрока гостей получить больше пространства у чужих ворот.

Как результат сразу три мяча удалось забить Лукасу Моуре. Свой третий гол бразилец забил на последних секундах добавленного времени.

Аякс — Тоттенхэм 2:3 (первый матч — 1:0)

Голы: де Лигт, 5, Зиеш, 36 — Лукас Моура, 55, 58, 90+6

Аякс: Онана — Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико — Шене (Велтман, 60), ван де Бек (Магальян, 90), Ф. де Йонг — Зиех, Тадич, Долберг (Синкгравен, 67)

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер (Ламела, 81), Альдервейрельд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 82) — Сиссоко, Ваньяма (Льоренте, 46), Алли — Эриксен — Лукас Моура, Сон

Предупреждены: Дольберг, Зиех, Онана – Сиссоко, Роуз

НВ