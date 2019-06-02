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Тоттенхэм — Ливерпуль. Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов

Сегодня, 00:55
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Тоттенхэм — Ливерпуль. Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов - фото

REUTERS/Carl Recine

Ливерпуль в шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов

Ливерпуль стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0.

Ливерпуль забил в ворота Тоттенхэма по голу в каждом из таймов. Мерсисайдцы открыли счет уже на 2-й минуте матча. Мусса Сиссоко рукой остановил навес Садио Мане в собственной штрафной, после чего арбитр указал на 11-метровую отметку. Пенальти реализовал Мохамед Салах.

На 87-й минуте Ливерпуль удвоил преимущество. После розыгрыша углового мяч подхватил Дивок Ориги и точно пробил в угол ворот лондонцев.

Видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира.

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Ливерпуль Тоттенхэм

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