Тоттенхэм - Аякс. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Вчера, 23:23 221 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dylan Martinez Ранее Тоттенхэм выиграл оба официальных матча против Аякса REUTERS/Dylan Martinez

НВ следит за первой игрой полуфинала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом, а также событиями вокруг нее. Начало - в 22.00 по киевскому времени.



Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Роуз, Дайер, Ваньяма, Эриксен, Алли, Лукас, Льоренте

Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лихт, Мазрауи, де Йонг, ван де Беек, Шене, Нерес, Тадич, Зиеш

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, начнется 30 апреля в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 1.

Тоттенхэм: вышел со второго места в группе, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд, а в четвертьфинале - Манчестер Сити. Подходит к игре с серией из трех поражений и одной победы в предыдущих четырех поединках во всех турнирах.

Команда не сможет рассчитывать на нападающих Харри Кэйна (травма) и Сон Хын Мина (дисквалификация), а также полузащитников Эрика Ламелу, Гарри Уинкса и защитника Сержа Орье (травмы).

Аякс: вышел из группы со второго места, после чего прошел в 1/8 финала Реал, а в четвертьфинале - Ювентус. Подходит к игре с серией из семи побед и одной ничьей в последних восьми матчах во всех турнирах.

Команда не сможет рассчитывать на полузащитника Карела Эйтинга и нападающего Хассана Банде.

Статистика знает два официальных матча между командами. В обоих случаях сильнее был Тоттенхэм, разница мячей - 6:1.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Тоттенхэму отдается небольшое предпочтение - его победа оценивается коэффициентом 2,55, выигрыш Аякса - коэффициентом 2,80, ничья - коэффициентом 3,30.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

