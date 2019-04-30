Тоттенхэм - Аякс 0:1. События по минутам матча Лиги чемпионов Вчера, 23:58 7901 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dylan Martinez Ранее Тоттенхэм выиграл оба официальных матча против Аякса REUTERS/Dylan Martinez

НВ следит за первой игрой полуфинала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом, а также событиями вокруг нее. Начало - в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Тоттенхэм: Льорис - Альвервейрельд, Санчес, Вертонген - Триппьер, Эриксен, Ваньяма, Роуз - Алли, Льоренте, Лукас Моура

Аякс: Онана - Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Бек, Шене, де Йонг - Зиех, Тадич, Нереш

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, начнется 30 апреля в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 1.

Тоттенхэм: вышел со второго места в группе, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд, а в четвертьфинале - Манчестер Сити. Подходит к игре с серией из трех поражений и одной победы в предыдущих четырех поединках во всех турнирах.

Команда не сможет рассчитывать на нападающих Харри Кэйна (травма) и Сон Хын Мина (дисквалификация), а также полузащитников Эрика Ламелу, Гарри Уинкса и защитника Сержа Орье (травмы).

Аякс: вышел из группы со второго места, после чего прошел в 1/8 финала Реал, а в четвертьфинале - Ювентус. Подходит к игре с серией из семи побед и одной ничьей в последних восьми матчах во всех турнирах.

Команда не сможет рассчитывать на полузащитника Карела Эйтинга и нападающего Хассана Банде.

Статистика знает два официальных матча между командами. В обоих случаях сильнее был Тоттенхэм, разница мячей - 6:1.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Тоттенхэму отдается небольшое предпочтение - его победа оценивается коэффициентом 2,55, выигрыш Аякса - коэффициентом 2,80, ничья - коэффициентом 3,30.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Финальный свисток!

90+3 минута. Гости умно контролируют ход игры

90+1 минута. Три минуты арбитр добавил к основному времени

89 минута. Аякс умело сбивает темп, пока Тоттенхэм ищет возможность для штурма

87 минута. Замена у гостей: вместо Зиеха в атаке выходит ветеран Клас-Ян Хунтелар

85 минута. Лондонцы не сдаются и атакуют, но им по-прежнему не хватает остроты в чужой штрафной

82 минута. Льоренте неудачно пробил после подачи Эриксена со штрафного

79 минута. Замена обоих крайков у хозяев: вместо Роуза выходит Дэвис, а вместо Триппьера - Фойт

78 минута. Аякс едва не забил второй мяч! После перехвата мяча и контратаки Нереш пробил в правую стойку!

76 минута. Велтман не позволил Роузу пробить с острого угла

74 минута. Аякс умело закрывает все зоны для атак соперника и убивает время, которое стремительно иссякает для оппонентов

71 минута. Тадич перехватил мяч у чужой штрафной, но защитник Тоттенхэма заблокировал его удар

70 минута. Очередное наступление хозяев заканчивается фолом на вратаре Аякса

68 минута. Несмотря на все старания Тоттенхэма, мячом все же чуть больше владеет Аякс - 51 на 49 процентов

65 минута. Первая замена у Аякса: вместо полузащитника Шене вышел оборонец Мазрауи

63 минута. Велтман получил предупреждение за фол на Алли

62 минута. Хозяева по-прежнему настойчиво ищут пути к воротам Онаны, да только гости надежно действуют еще на подступах к оным

59 минута. У лондонцев хорошо получается строить наступление, но есть проблемы с последним пасом

56 минута. Тоттенхэму удалась быстрая атака, однако Алли пробил головой выше ворот после подачи справа

54 минута. Шпоры продолжают давление на чужие ворота, тогда как соперник пока что не позволяет им вывести кого-то на ударную позицию

52 минута. Обрезка защитника лондонцев привела к опасности в их владениях, но все обошлось для Тоттенхэма

50 минута. Алли пробил из пределов штрафной - Онана на месте

50 минута. Гости попытались ответить своим наступлением, но хозяева не позволили им создать какой-то момент у своих владений

48 минута. Тоттенхэм продолжает нагнетать обстановку у ворот соперника, однако Аякс держится в обороне

46 минута. И сразу момент у хозяев, но после того, как Льоренте оставил мяч Алли его удар заблокировал защитник!

Матч возобновился!

Перерыв!

45+5 минута. Сиссоко пальнул из-за пределов штрафной - мимо! Проснулись хозяева

45+4 минута. Альдервейрельд пробивал опасно головой после подачи со штрафного - выше!

45+3 минута. Тоттенхэм провел две атаки, но Аякс надежен в обороне

45 минута. Арбитр добавил пять минут к основному времени первого тайма

43 минута. И сразу ответ гостей: Нерес выбежал на ударную позицию, но оказался в офсайде

42 минута. Тоттенхэм провел опасную атаку, заработал угловой, но после его исполнения Аякс успешно нейтрализовал потенциальную угрозу

Гол ван де Бека:

40 минута. Моура опасно врывался в штрафную Аякса, после чего прострелил в центр, но вратарь Онана оказался на месте



39 минута. И все-таки бельгиец не может продолжить игру - защитнику стало хуже прямо на поле. Его меняет полузащитник Сиссоко

38 минута. Игра возобновилась, и только теперь Вертонген вернулся в игру

36 минута. Защитник Тоттенхэма поднялся на ноги под аплодисменты фанатов

34 минута. Из-за инцидента во владениях Аякса возникла пауза. Вертонген, у которого окровавлена футболка, пока что не может прийти в себя

31 минута. После подачи со штрафного двое защитников лондонцев Вертонген и Альдервейрельд столкнулись в чужой штрафной, в результате чего оба оказались на газоне. У первого кровотечение

30 минута. Тальяфико получает желтую карточку за то, что прервал контратаку Тоттенхэма

29 минута. Аякс несколько успокоился в своих атакующих действиях, тем не менее, у соперника пока что ничего не получается у чужих ворот

26 минута. И вот первый момент у Тоттенхэма! После подачи со штрафного с правого фланга Льоренте пробил головой мимо чужих ворот!

24 минута. Ван де Бек едва не оформил дубль! После яркой комбинации в исполнении гостей полузащитник вышел на одного Льориса под острым углом, однако вратарь спас хозяев от второго пропущенного мяча!

22 минута. Только сейчас Тоттенхэм получил возможность владеть мячом, когда Аякс несколько отошел назад

20 минута. Амстердамцы не останавливаются на достигнутом и продолжают атаковать: после штрафного они добыли право на угловой, который не привел к успеху

17 минута. Гости едва не удвоили свой перевес, когда Роуз после прострела слева чуть не срезал мяч в свои ворота!



Просмотр арбитром видеоповтора убедил его в том, что офсайда не было

15 минута. Аякс выходит вперед! 0:1! Прошла разрезающая передача от Зиеха на ван де Бека, который, сделав паузу, переиграл в ближнем бою Льориса!

14 минута. Зиех пробивал из-за пределов штрафной Тоттенхэма, но защитник заблокировал его удар, после чего у амстердамцев зафиксирован офсайд

12 минута. Аякс успешно контролирует мяч и не позволяет оппонентам выйти в атаку после того, как те получают сферу

9 минута. Хозяева отдали инициативу гостям, не пытаясь прессинговать большими силами

7 минута. Пока что у Тоттенхэма не получается фаза выхода из обороны в атаку

6 минута. Стандарт не помог Аяксу создать угрозу воротам соперника

5 минута. Ван де Бек перехватил мяч и выходил на ворота Тоттенхэма, но его прострел защитник хозяев выбил на угловой

2 минута. Игра началась с обоюдного прессинга команд

Матч начался!

Игроки вышли на газон и слушают гимн Лиги чемпионов

Команды уже в подтрибунном помещении и готовятся к выходу на поле

Стали известны стартовые составы:

Тоттенхэм: Льорис - Альвервейрельд, Санчес, Вертонген - Триппьер, Эриксен, Ваньяма, Роуз - Алли, Льоренте, Лукас Моура



Аякс: Онана - Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Бек, Шене, де Йонг - Зиех, Тадич, Нереш

