Тьерри Анри стал главным тренером Монако

Клуб Монако подписал с 41-летним французским экс-футболистом Тьерри Анри контракт до июня 2021 года. Это первый клуб Анри в качестве главного тренера.

Об этом руководство сообщило на странице официального сайта клуба.

“Очень рад вернуться в команду. С нетерпением жду встречи с игроками и начала совместной работы”, — сказал Анри.

С августа 2016 года Анри работал в тренерском штабе сборной Бельгии. Он был помощником главного тренера команды Роберто Мартинеса. Под их руководством бельгийская сборная заняла третье место на чемпионате мира 2018 года, добившись лучшего результата в своей истории.

Тьерри Анри сам является воспитанником Монако. Он выступал за клуб с 1994 по 1999 год и выиграл в его составе чемпионат Франции, а также Кубок страны. Анри также играл за Ювентус, Арсенал, Барселону и Нью-Йорк Ред Буллз. В составе французской национальной сборной Анри выигрывал чемпионат мира в 1998 году и Кубок конфедераций в 2003 году.

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