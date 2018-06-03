Теперь нацеливаемся на результат. Шевченко прокомментировал победу над Албанией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итог товарищескому матчу своей команды против Албании.

Как сообщает ФФУ, Шевченко после матча заверил, что просил своих подопечных больше сыграть на результат, поскольку уже следующие матчи команды будут официальными.

"Это хорошая репетиция, которая дает психологическую уверенность перед следующими матчами. А сейчас я пожелал всем удачи в их клубах: они отдохнут и начнут подготовку к новому сезону. Осенью нас ждут серьезные матчи", - сказал специалист.

По словам Шевченко, все игроки ротации, которые получили шанс сыграть против албанцев, выполнили поставленные задачи, а матч в исполнении его команды получился достаточно сильным.

"Важнейшими для меня будут официальные матчи в сентябре. Товарищеские игры нужны исключительно для подготовки к таким встречам. Мне важно было посмотреть, как игроки взаимодействуют с партнерами и понимают свою позицию на поле, формируют структуру игры", - резюмировал Шевченко.

Напомним, сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче со счетом 4:1.