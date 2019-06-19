Технических поражений не будет. УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса Сегодня, 13:53 Цей матеріал також доступний українською УАФ Мораес сможет и дальше выступать за сборную Украины УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы федераций футбола Португалии и Люксембурга по делу о натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.



На своей странице в Facebook функционер написал, что это одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений игрока за желто-синих.

«Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной. Слава Украине!» — добавил он.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего Шахтера и сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Позже Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса, при предоставлении которому якобы была нарушена процедура смены гражданства.

Нападающий получил украинское гражданство 18 марта 2019-го года. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

