Так был ли пенальти? Реакция соцсетей на матч Реал - Ювентус

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Удаление Буффона вызвало огромные споры

Удаление Буффона вызвало огромные споры

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу прохода Реала, несмотря на поражение от Ювентуса (1:3). 

Накануне определились все полуфиналисты Лиги чемпионов - Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома. 

 

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