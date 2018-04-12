Так был ли пенальти? Реакция соцсетей на матч Реал - Ювентус

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу прохода Реала, несмотря на поражение от Ювентуса (1:3).

Обидно, что все не решилось в дуэли Роналду и Буффона, но пенальти по делу. По делу ли удаление? Завтра расшифруют. pic.twitter.com/69BeBzmitP — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 11 апреля 2018 г.

Испанский клоун убил Манчестер Сити. Английский клоун убил Ювентус (по пенальти вопросов нет, удаление Буффона - именно убийство). И вот хрен знает, что с этим можно поделать... — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 11 апреля 2018 г.

К сожалению, пенальти был (не столько толчок, сколько удар ногой в грудь), ИМХО, а что сказал Буффон арбитру, мы не знаем. Увы, крайне печальное завершение дивной сказки. Недостойное увиденного ранее. Кстати, точно нужно было добавлять 5 минут? — Artem Frankov (@frankov11) 11 апреля 2018 г.

Здається, Васкес почав валитися ще до контакту ноги Бенатія з його корпусом! #RealMadridJuventus — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 11 апреля 2018 г.

Слишком рано Ювентус забил третий гол.. ну и сами виноваты, на последних минутах прижались к своим воротам, в лучших традициях дворовых команд, типа Динамо — Виктор Леоненко (@legendaN10) 11 апреля 2018 г.

Агресія Ювентуса зіграла проти нього. Так чи інакше - це був незабутній матч! — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 11 апреля 2018 г.

Уважуха Зидану, что не стал праздновать как клоун после такого позора. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 11 апреля 2018 г.

Тот факт, что мы в 2018 году тратим кучу времени на обсуждение результативных решений арбитров в матча плей-офф ЛЧ - это позор УЕФА. Причины отсутствия видеоповторов в этом сезоне очевидны, нужно выжать максимум, пока есть возможность. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 11 апреля 2018 г.

Суддя клоун. Це не пенальті — Роман Бебех (@roman_bebekh) 11 апреля 2018 г.

Обиднее всего не то, что судья поставил пенальти(спорный), а то, что не дал Буффону шанс отразить его. Спасибо Юве за твою игру, настрой, характер! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 11 апреля 2018 г.

Накануне определились все полуфиналисты Лиги чемпионов - Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома.