Сын Луческу стал кандидатом на пост наставника Шахтера - журналист

Сын экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу Разван может стать новым главным тренером донецкой команды, сообщает румынский журналист Эмануель Рошу.

Об этом Рошу написал в своем аккаунте в Twitter, не указав никаких деталей возможного назначения. Сейчас 49-летний специалист возглавляет греческий ПАОК.

Razvan Lucescu, Mircea's son, could take over as Shakhtar Donetsk manager at the end of the season. He is now with PAOK in Greece. What a cool story!