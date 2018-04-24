Сын Луческу стал кандидатом на пост наставника Шахтера - журналист

Сын экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу Разван может стать новым главным тренером донецкой команды, сообщает румынский журналист Эмануель Рошу.

Об этом Рошу написал в своем аккаунте в Twitter, не указав никаких деталей возможного назначения. Сейчас 49-летний специалист возглавляет греческий ПАОК.

Razvan Lucescu, Mircea's son, could take over as Shakhtar Donetsk manager at the end of the season. He is now with PAOK in Greece. What a cool story! — Emanuel Roşu (@Emishor) 23 апреля 2018 г.

Действующий контракт нынешнего главного тренера Шахтера Пауло Фонсеки заканчивается летом 2018 года. Пока что стороны не договорились о новом соглашении. Мирча Луческу возглавлял донецкий коллектив в 2004-2016 годах и выиграл с ним восемь чемпионских титулов, шесть кубков страны, а также Кубок УЕФА.

Сообщалось, что Пауло Фонсека заинтересовал Монако в качестве потенциального рулевого команды. Тренер стал одним из кандидатов на пост наставника итальянского Наполи. Донецкий клуб предложил новый контракт специалисту с зарплатой 9 млн евро в год, но тот еще не определился со своим будущим.

Ранее португалец не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить тренера уже этим летом.

Перед этим появилась информация, что английский Эвертон планирует революционные изменения в команде, ради чего намерен пригласить на пост ее менеджера наставника Шахтера Паулу Фонсеку.