Свое кино. Реакция соцсетей на победу сборной Украины над сборной Японии

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Свое кино. Реакция соцсетей на победу сборной Украины над сборной Японии

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы сборной Украины над сборной Японии в товарищеском матче. 

Накануне сборная Украины по футболу переиграла команду Японии со счетом 2:1 в товарищеском матче.

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