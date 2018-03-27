Свое кино. Реакция соцсетей на победу сборной Украины над сборной Японии

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы сборной Украины над сборной Японии в товарищеском матче.
Своє кіно. Під час гімну України показувати японського футболіста #трансляція— Роман Бебех (@roman_bebekh) 27 марта 2018 г.
111 перемога ???????? в історії!— Artur Valerko (@ArchieValerko) 27 марта 2018 г.
247: +111=68-68; 339:241
Перший гол Олександра Караваєва в десятому матчі за збірну ????????⚽️????????— Artur Valerko (@ArchieValerko) 27 марта 2018 г.
Матч №70 для цього веселого хлопця! ????????⚽️— Artur Valerko (@ArchieValerko) 27 марта 2018 г.
Ще один - і він зрівняється з показником покійного Андрія Гусіна, який іде десятим у списку тих, хто провів найбільше матчів. #Kono #Ukraine #JAPUKR #Konoplyanka pic.twitter.com/2QC5bp54HE
Ракицький - п'ятий гол у 50-му матчі за #UKR— Artur Valerko (@ArchieValerko) 27 марта 2018 г.
Легенда ???????? #Ротань100— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 27 марта 2018 г.
Коноплянка зробив цей результат— Роман Бебех (@roman_bebekh) 27 марта 2018 г.
Накануне сборная Украины по футболу переиграла команду Японии со счетом 2:1 в товарищеском матче.
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