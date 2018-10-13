13 октября 2018, суббота

Свитолина вылетела с турнира в Гонконге

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Свитолина проиграла Ван Цян

Свитолина проиграла Ван Цян

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла представительнице Китая Ван Цян в четвертьфинале на турнире в Гонконге.

Поединок между украинкой и китаянкой начался еще вчера, но из-за дождя его пришлось перенести. В Свитолиной оставалось немного шансов, ведь матч прекратили при счете 6:2, 5:2 в пользу соперницы.

Свитолиной все же удалось на мгновение восстановить интригу в поединке, когда после паузы она взяла два гейма, сделав счет во второй партии - 4:5. Однако на большее Свитолиной не хватило. Ван Цян выиграла свою подачу и сделала счет 4:6

Элина Свитолина (Украина) - Ван Цян (Китай) - 2:6, 4:6

В предыдущем раунде турнира Элина Свитолина победила представительницу Японии Нао Хибино.

Ранее в полуфинал на турнире в Гонконге пробилась украинская теннисистка Даяна Ястремская, обыграв Кристину Кучову из Словакии.

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