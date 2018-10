Свитолина уверенно стартовала на турнире в Гонконге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила австралийку Присциллу Хон в первом раунде теннисного турнира в Гонконге.

Украинка удачно начала матч и уже в четвертом гейме сумела сделать брейк, поведя в счете 3:1. Правда, Присцилла Хон сразу же взяла подачу Свитолиной, но опять проиграла следующую собственную подачу. В итоге 181-я ракетка мира в первом сете взяла только 2 гейма, проиграв 6:2.

Второй сет обе теннисистки начали с проигранных собственных подач. Австралийка держалась до восьмого гейма, когда Свитолина смогла сделать брейк и в решающем девятом сете выиграть матч.

В следующем раунде Элина Свитолина встретится с 125-й ракеткой мира японкой Нао Хибино.

Призовой фонд турнира в Гонконге - 500 тысяч долларов.

Элина Свитолина (Украина) - Присцилла Хон (Австралия) - 6:2, 6:3

