Свитолина уверенно стартовала на турнире в Гонконге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила австралийку Присциллу Хон в первом раунде теннисного турнира в Гонконге.
Украинка удачно начала матч и уже в четвертом гейме сумела сделать брейк, поведя в счете 3:1. Правда, Присцилла Хон сразу же взяла подачу Свитолиной, но опять проиграла следующую собственную подачу. В итоге 181-я ракетка мира в первом сете взяла только 2 гейма, проиграв 6:2.
Второй сет обе теннисистки начали с проигранных собственных подач. Австралийка держалась до восьмого гейма, когда Свитолина смогла сделать брейк и в решающем девятом сете выиграть матч.
В следующем раунде Элина Свитолина встретится с 125-й ракеткой мира японкой Нао Хибино.
Призовой фонд турнира в Гонконге - 500 тысяч долларов.
Элина Свитолина (Украина) - Присцилла Хон (Австралия) - 6:2, 6:3
Top seed @ElinaSvitolina books her place in the second round of the @HKTennisOpen !- WTA (@WTA) 9 октября 2018 г.
Knocking out Hon 6-2, 6-3! pic.twitter.com/lJylf1jZOL
На предыдущем турнире в Пекине Элина Свитолина сенсационно вылетела в первом раунде, проиграв сербке Александре Крунич.
Ранее Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
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