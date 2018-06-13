Свитолина спрогнозировала победителя чемпионата мира по футболу-2018

Элина Свитолина считает, что чемпионом мира по футболу станет сборная Бразилии

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина дала свой прогноз на результаты чемпионата мира по футболу-2018.

На своей странице в Twitter украинка разместила фото разворота газеты The Telegraph с календарем мундиаля. Свитолина написала прогнозы на исходы всех матчей турнира, заполнила таблицы группового этапа и сетку плей-офф.

В итоге украинка сделала прогноз, что чемпионом мира станет сборная Бразилии, которая в финале обыграет команду Испании. В матче за третье место, считает Свитолина, Германия обыграет Францию.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 по 15 июня.

Накануне стало известно, что сама Свитолина не будет принимать участия в турнире серии WTA International в Москве.

На этой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с четвертого на пятое место рейтинга лучших теннисисток планеты.