13 июня 2018, среда

Свитолина спрогнозировала победителя чемпионата мира по футболу-2018

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Элина Свитолина считает, что чемпионом мира по футболу станет сборная Бразилии

Элина Свитолина считает, что чемпионом мира по футболу станет сборная Бразилии

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина дала свой прогноз на результаты чемпионата мира по футболу-2018.

На своей странице в Twitter украинка разместила фото разворота газеты The Telegraph с календарем мундиаля. Свитолина написала прогнозы на исходы всех матчей турнира, заполнила таблицы группового этапа и сетку плей-офф.

В итоге украинка сделала прогноз, что чемпионом мира станет сборная Бразилии, которая в финале обыграет команду Испании. В матче за третье место, считает Свитолина, Германия обыграет Францию.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 по 15 июня.

Накануне стало известно, что сама Свитолина не будет принимать участия в турнире серии WTA International в Москве.

На этой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с четвертого на пятое место рейтинга лучших теннисисток планеты.

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