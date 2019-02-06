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Суркис заявил, когда готов отпустить лидера Динамо

Сегодня, 00:18
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ФК Динамо via Facebook

Динамо не получало конкретных предложений по Цыганкову - Суркис

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что ведущему полузащитнику клуба Виктору Цыганкову еще нужно год-полтора провести в команде, прежде чем уходить.

В комментарии FootballHub функционер признался, что по поводу 21-летнего футболиста звонили агенты разных клубов, но никто не сделал конкретного предложения. 

"Наша позиция четкая: у Вити пятилетний контракт с Динамо. Придет время, если он пожелает уйти и предложение устроит клуб, то его, конечно, продадим", - отметил Суркис.

По словам президента вице-чемпиона Украины, никто не собирается ломать карьеру Цыганкову, однако тот нужен для становления нынешней команды.

"Мне кажется, что год-полтора он еще должен поиграть в этой команде, которая становится на ноги", - убежден Суркис.

На прошлой неделе наставник Динамо Александр Хацкевич заявил, что клубу пока рано отпускать одного из лидеров команды - Виктора Цыганкова. 

Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.

В свою очередь, журналист Кирилл Крыжановский со ссылкой на свои источники сообщил, что киевский клуб готов отпустить летом 2019-го года своего ведущего полузащитника.

Теги:   Виктор Цыганков Игорь Суркис Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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