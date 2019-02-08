Андрей Смирнов
Рекордный список кандидатов
Олег Панфилов
Тактика Кремля. Когда все согласятся на то, чего хочет Москва
Анастасия Леухина
Звонок “из налоговой”. Как объяснить им, что мы люди?
Анатолий Амелин
Секреты крупнейшего в мире печатного станка
Спецтема: Выборы президента Украины

Суркис стал почетным членом УЕФА - медиа

Сегодня, 16:51
74
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Суркис стал почетным членом УЕФА "за особые заслуги перед европейским футболом"

Бывший вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис стал почетным членом УЕФА, сообщает портал Футбольный клуб.

Как отмечает ресурс, данное звание присуждается по предложению исполнительного комитета организации за особые заслуги перед европейским футболом.

На правах почетного члена украинский функционер может посещать конгрессы УЕФА в качестве консультанта без права голоса. 

До последнего времени Суркис был вице-президентом и членом исполкома организации, а также представителем исполкома в Стратегическом совете по профессиональному футболу.

В апреле 2017-го года УЕФА решил продлить полномочия украинского вице-президента, занявшего свой пост в 2012-м году.

Накануне президент ФФУ Андрей Павелко стал новым членом исполкома организации.

Теги:   Григорий Суркис УЕФА Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

6 февраля, 21:04

article_img
Шедевр в разрезе. Самый дорогой стадион Европы стоимостью более €1 млрд
4231
Страны

Сегодня, 02:54

article_img
Судмедэксперты опознали тело футболиста Эмилиано Сала
2137
Страны

Вчера, 09:17

article_img
Авиакатастрофа с футболистом Салой: из воды достали одно тело
1221

Главное

Политика

Сегодня, 14:38

article_img
НАТО, ЕС и региональное лидерство. Что пообещал Порошенко в предвыборной программе
Бокс

Сегодня, 13:54

article_img
Гвоздик назвал своего следующего соперника
Теннис

Сегодня, 15:19

article_img
Сборная Украины победила Эстонию на Кубке Федерации

Выбор редакции

Гаджеты

Вчера, 21:03

article_img
Пять лучших смартфонов до 8000 грн
Политика

Вчера, 22:40

article_img
Зеленский пожаловался в полицию на слежку
События

Сегодня, 13:05

article_img
Митрополит Епифаний рассказал, почему бизнесмен Петровский присутствовал при получении томоса