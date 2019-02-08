Суркис стал почетным членом УЕФА - медиа Сегодня, 16:51 74 Цей матеріал також доступний українською EPA Суркис стал почетным членом УЕФА "за особые заслуги перед европейским футболом" EPA

Бывший вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис стал почетным членом УЕФА, сообщает портал Футбольный клуб.



Как отмечает ресурс, данное звание присуждается по предложению исполнительного комитета организации за особые заслуги перед европейским футболом.

На правах почетного члена украинский функционер может посещать конгрессы УЕФА в качестве консультанта без права голоса.

До последнего времени Суркис был вице-президентом и членом исполкома организации, а также представителем исполкома в Стратегическом совете по профессиональному футболу.

В апреле 2017-го года УЕФА решил продлить полномочия украинского вице-президента, занявшего свой пост в 2012-м году.



Накануне президент ФФУ Андрей Павелко стал новым членом исполкома организации.