14 сентября 2018, пятница

Суркис сделал заявление относительно будущего главного тренера Динамо

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Суркис решил дать Хацкевичу время для построения команды
Фото: ФК Динамо

Суркис решил дать Хацкевичу время для построения команды

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что не собирается увольнять главного тренера клуба Александра Хацкевича.

По словам Игоря Суркиса, причина не самых лучших результатов Динамо в том, что Хацкевич строит молодую и новую команду, а для этого нужно время, сообщает Динамомания.

"Остается ли Хацкевич? Я не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я нигде не высказывал мнение, что я хочу его убрать или поменять", - сказал Суркис.

Игорь Суркис сообщил, что 5-6 лет назад он уволил бы Хацкевича, ведь Динамо второй сезон подряд не попало в Лигу чемпионов, но теперь считает, что ему нужно дать еще один шанс.

"Я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему трудно привить им футбол, в который он бы хотел играть. Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами", - заявил Суркис.

Александр Хацкевич на пресс-конференции после поражения от Карпат намекнул о намерении уйти в отставку.

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