Суркис рассказал, в каком случае Динамо станет прибыльным Сегодня, 20:31 434 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Для Игоря Суркиса главное результат ФК Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о финансовой политике клуба.

Как заявил Суркис в программе Вацко Live, для него на первом месте результат, а не прибыль команды.

"Динамо может приносить прибыль, если вы поменяете руководителя и поставите бизнесмена, который будет хотеть на этом заработать денег. Для меня Динамо - это, прежде-всего, результат", - сказал Суркис.

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Также по мнению Суркиса, он поступил правильно, когда не захотел сразу продавать Андрея Ярмоленко за 25 млн в дортмундскую Боруссию, ведь в следующие два сезона футболист помог Динамо выйти из группы Лиги чемпионов и выиграть украинский Премьер-лигу, что принесло клуба 40 млн евро.

Ранее Игорь Суркис рассказал, что ведущему полузащитнику Виктору Цыганкову еще нужно год-полтора провести в Динамо, прежде чем идти в другую команду.