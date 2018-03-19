Суркис рассказал, почему экс-игрок Металлиста тренируется с Динамо

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Динамо пока не планирует подписывать контракт с Папой Гуйе

Динамо пока не планирует подписывать контракт с Папой Гуйе

Президент Динамо Игорь Суркис объяснил ситуацию, почему бывший защитник Металлиста и Днепра Папа Гуйе тренируется с киевской командой.

Как сказал функционер в интервью FootballHub, вопрос о подписании контракта с игроком сейчас не стоит, он просто поддерживает форму вместе с Динамо.

"Просто попросили его агенты, чтобы он потренировался, побегал, набрал какую-то форму. Никто вообще не говорит, что он будет играть в Динамо, даже вопрос так не стоял.

Сразу подняли шум. Гуйе достойно играл в Металлисте, был на ведущих ролях, нам что, жалко, чтобы он сделал там какие-то медицинские процедуры?" – сказал Суркис.

По словам президента клуба, если Гуйе хорошо себя зарекомендует на тренировках, возможно будет принято решение по поводу подписания контракта.

"Если хорошо себя проявит? Ну, есть же тренерский штаб. Вдруг проявит, действительно еще поиграет, ко мне по контракту никто не обращался", - добавил Суркис.

Напомним, на прошлой неделе журналист Андрей Шахов сообщил, что Папа Гуйе уже несколько дней тренируется с Динамо.

Ранее на позицию защитника Динамо подписало игрока российского Рубина Карлоса Самбрано и защитника донецкого Олимпика Артема Шабанова.

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