Суркис рассказал, когда хотел бросить Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что у него возникло желание бросить клуб во время национализации Приватбанка.

В интервью журналу Футбол функционер отметил, что эта ситуация возникла в начале 2017 года, "в разгар преследования его и родных", сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Когда во время национализации Приватбанка нас, обыкновенных вкладчиков, ни с того ни с сего обвинили в причастности к управлению предприятием и заблокировали счета — было серьезное желание бросить все и громко произнести: "Платите сами!", - добавил Суркис.

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По его словам, в этот момент он подумал о том, какой будет реакция игроков и тренеров, а затем решил отстаивать свои интересы в судах. Президент Динамо выразил убеждение, что тем самым его пытались ограбить на государственном уровне.

"Немало удалось — судя по тому, что все суды в Украине мы выиграли с первой по третью инстанции, наша судебная система все-таки немного ожила и заработала", - считает Суркис.

В конце сентября сообщалось, национализированный Приватбанк урегулировал спор с семьей Суркисов относительно возмещения капитализированных вкладов. В декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. В рамках национализации его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.