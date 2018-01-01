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Суркис прокомментировал слухи о трансферах Динамо

Сегодня, 19:35
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Суркис открестился от слухов о трансферах защитника и нападающего, не назвав их имен

Фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис отрицает правдивость недавних слухов о возможных трансферах клуба.

В интервью Dynamo.kiev.ua функционер опроверг сообщения о том, что вице-чемпион Украины ведет защитника и нападающего для их возможного подписания, не назвав их имен.

"И Алексей Михайличенко, и другие наши селекционеры находятся в целом ряде европейских стран и продолжают активно просматривать футболистов, которые потенциально могут усилить Динамо зимой", - добавил Суркис.

По его словам, эта та работа, которую селекционная служба клуба проводила всю осень, а в ближайшее время руководство Динамо обсудит и примет решение по поводу основных приоритетов в усилении команды.

"Тут же вопрос не только в финансовой составляющей, а и в том, насколько легионеры хотят к нам ехать", - уточнил функционер.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось испанским нападающим нидерландского Виллем II Франом Солем. Также была информация об интересе к голландскому форварду бельгийского Остенде Рихайро Живковичу. СМИ также писали, что киевский клуб положил глаз на румынского защитника английского Лестера Александру Паскану.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Трансферы Игорь Суркис Футбол

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