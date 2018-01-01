Суркис прокомментировал слухи о трансферах Динамо
Президент Динамо Игорь Суркис отрицает правдивость недавних слухов о возможных трансферах клуба.
В интервью Dynamo.kiev.ua функционер опроверг сообщения о том, что вице-чемпион Украины ведет защитника и нападающего для их возможного подписания, не назвав их имен.
"И Алексей Михайличенко, и другие наши селекционеры находятся в целом ряде европейских стран и продолжают активно просматривать футболистов, которые потенциально могут усилить Динамо зимой", - добавил Суркис.
По его словам, эта та работа, которую селекционная служба клуба проводила всю осень, а в ближайшее время руководство Динамо обсудит и примет решение по поводу основных приоритетов в усилении команды.
"Тут же вопрос не только в финансовой составляющей, а и в том, насколько легионеры хотят к нам ехать", - уточнил функционер.
Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось испанским нападающим нидерландского Виллем II Франом Солем. Также была информация об интересе к голландскому форварду бельгийского Остенде Рихайро Живковичу. СМИ также писали, что киевский клуб положил глаз на румынского защитника английского Лестера Александру Паскану.