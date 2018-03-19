Суркис прокомментировал слухи о планах купить футбольный клуб из Румынии

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Суркис назвал информацию о планах купить Динамо Бухарест глупостями
Фото: ФК Динамо

Суркис назвал информацию о планах купить Динамо Бухарест глупостями

Президент Динамо Игорь Суркис опроверг сообщения о намерениях стать владельцем бухарестского Динамо.

В комментарии Football Hub функционер назвал данную информацию глупостями, а также заверил, что его сердце только с киевским клубом.

"Уже б написали, что [планирую купить] Барселону или Реал... Моя задача – сделать так, чтобы команда играла такие матчи, как с Лацио, и проходила далее. Вот это моя задача, а не думать о том, чтобы покупать еще какие-то команды", - добавил Суркис.

Накануне появились сообщения, что президент киевского клуба хочет приобрести Динамо из Бухареста.

При этом в структуру румынского клуба якобы может войти бывший игрок киевской команды Флорин Чернат, который выступал за нее с 2001 по 2009 годы.

"Я бы не хотел, чтобы Динамо Бухарест пропало. У них [Динамо Киев] есть деньги, потому что клуб каждый год играет в Европе", - заявил Чернат.

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